Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:41, 20 ноября 2025Мир

ЕС обсудит новые санкции против теневого флота России

Bloomberg: ЕС обсудит новые санкции против теневого флота России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) обсудит вопрос «активизации взаимодействия» со странами, которые регистрируют суда теневого флота. Об этом сообщает Bloomberg.

С соответствующими предложениями выступила Польша. Обсуждение запланировано на четверг, 20 ноября. Ожидается, что участники встречи рассмотрят «активизацию взаимодействия» со странами, которые регистрируют суда, используемые для перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций. По данным агентства, ЕС провел масштабную дипломатическую работу с этими государствами и «в значительной степени успешно» убедил многие из них отменить регистрацию судов.

Ранее страны Евросоюза утвердили 19-й пакет санкций против России, большей частью направленный на нефтяной и газовый экспорт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от территорий и сокращение ВСУ. Перед какими еще требованиями США готовятся поставить Зеленского?

    В отмене выступления советской пианистки в Нидерландах увидели страх

    ЕС обсудит новые санкции против теневого флота России

    В США рассказали о выгоде Зеленского для России

    Литва открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией

    Вторгшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» сравнили со снежком

    Эмили Ратаковски показала фигуру в откровенном нижнем белье

    Захарова сравнила планы Запада по Украине с замыслами Гитлера

    Чтец по губам раскрыл странный вопрос Маска одному из гостей на ужине в Белом доме

    Бывший король Малайзии признал ребенка от русской красавицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости