Герасимов рассказал о состоянии сдающихся в плен военных ВСУ

Герасимов: Сдающиеся в плен военные ВСУ часто находятся под угрозой уничтожения

Многие желающие сдаться в плен украинские военные находятся под угрозой быть уничтоженными ВСУ. С таким заявлением выступил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщается на сайте Кремля.

«Большинство из них (сдающихся в плен бойцов ВСУ — прим. "Ленты.ру") находятся под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками своими же, то есть они не могут выполнить эту задачу», — отметил Герасимов в ходе совещания.

Также начальник Генштаба рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что условия для сдачи в плен военнослужащих ВСУ созданы.

Ранее глава России во время совещания заявил, что украинские бойцы должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен. Доложить о том, как выполняется данная задача, глава государства предложил Герасимову.

В начале встречи глава Генштаба заявил о том, что Купянск в Харьковской области в ходе специальной военной операции был взят под полный контроль ВС РФ.