Россиянам дали совет по выбору безопасной новогодней гирлянды

Стройэксперт Васильев: Для украшения дома идеальны светодиодные LED-гирлянды

Покупая новогоднюю гирлянду, стоит понимать, где именно вы собираетесь ее разместить. Какую гирлянду стоит выбрать и как украсить дом с учетом норм пожарной безопасности, «Газете.Ru» рассказал эксперт по строительным материалам, основатель и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев.

Гирлянды с лампами накаливания любят за «теплый» свет, но они представляют опасность при украшении квартиры. Такие лампы по своей сути являются маленькими обогревателями и, соседствуя с сухой живой елкой или шторой, создают риск возгорания. Идеальным вариантом для украшения дома к Новому году эксперт называет светодиодные LED-гирлянды. В отличие от многих других, они почти не нагреваются, имеют долгий срок службы и расходуют электричество в 8-10 раз меньше. Не стоит сомневаться в безопасности гирлянд на батарейках: благодаря тому, что у них нет низковольтного провода, такие украшения можно без страха вешать на легковоспламеняющиеся материалы.

Если гирлянда требуется для уличного декора, необходимо учитывать, что она будет подвергаться серьезным погодным условиям — украшения должны выдержать мокрый снег, ледяной дождь, мороз и ветер. В свете этого первое, на что стоит смотреть — это класс влагозащиты, для его обозначения используется индекс IP. Для улицы минимальным уровнем является IP44, лучше всего брать IP65, советует Васильев. Провод уличной гирлянды должен быть толстым, изготовленным из морозостойкой резины или качественного ПВХ. Лампы у хорошей гирлянды помещены в прочные пластиковые корпуса, указывает собеседник издания.

Цена, по словам эксперта, напрямую зависит от качества продукции. Комнатная светодиодная гирлянда длиной 5-7 метров в среднем стоит от 500 до тысячи рублей. Уличная длиной от 10 метров с хорошей влагозащитой в среднем по рынку стоит от двух тысяч рублей, а в зависимости от дополнительных эффектов — бегущих волн или смены цвета через мобильное приложение — цена может достигать 5-7 тысяч рублей. Гирлянда на батарейках обойдется от 800 до 2,5 тысячи рублей, стоимость зависит от длины и плотности светильников. При покупке стоит проверить качество провода, гибкий ли он и не издает ли резкий запах. Качество гирлянды подтверждает маркировка на упаковке — российский ГОСТ или европейский стандарт безопасности (CE, RoHS), добавил Васильев.

