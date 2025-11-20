Мир
22:02, 20 ноября 2025

Глава МИД Швеции возмутилась «слишком большой» денежной поддержкой России от Европы

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Европа «слишком много» поддерживает Россию финансово, скупая у нее энергоносители. Об этом пишет издание «Европейская правда».

«Правда заключается в том, что поддержка Украины является недостаточно большой, а поддержка России – слишком большой», — подчеркнула глава МИД.

По ее словам, с самого начала специальной военной операции Европа поддержала Украину на 187 миллиардов евро. И в то же время европейские страны импортировали российские энергоносители на 201 миллиард евро. А если к энергоресурсам прибавить и другие товары, то общая сумма составит 311 миллиардов рублей.

«Это означает, что мы получаем негативную поддержку Украины в размере 124 миллиардов евро», — возмутилась Мария Мальмер Стенергард.

В завершении она заявила, что, по ее мнению, «не будет никаких разумных мирных переговоров, если не будет увеличена европейская поддержка Украины и давление на Россию».

Ранее же Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал Балтийское море внутренним морем НАТО.

