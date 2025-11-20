Голого бортпроводника обнаружили бездыханным с тяжелыми травмами головы в его доме

Бортпроводника неназванной иностранной авиакомпании обнаружили бездыханным в его доме в городе Филадельфия, США. Об этом пишет портал 6abc Philadelphia.

По данным издания, полицейские получили сообщение об ограблении на Федерал-стрит в понедельник, 17 ноября. По прибытии стражи правопорядка нашли 50-летнего Амаду Тиама без признаков жизни с тяжелыми травмами головы. Голый мужчина лежал в задней части дома.

Пострадавшего доставили в местную больницу, но попытки врачей его спасти оказались безуспешными. Соседи мужчины рассказали журналистам, что до сих пор пребывают в шоке. По их словам, Тиам был общительным человеком и часто пропадал на какое-то время из-за работы бортпроводником.

Детективы надеются, что публикация кадров с камер видеонаблюдения поможет установить личности злоумышленников. Первый подозреваемый — мужчина худощавого телосложения, одетый в черную куртку поверх красной толстовки Puma, джинсы и черные кроссовки. Второй — мужчина среднего телосложения, лысый и с аккуратно подстриженной бородой.

В апреле бортпроводника авиакомпании British Airways нашли бездыханным в номере отеля в Сан-Франциско, США. Тело мужчины, предположительно, пролежало в комнате несколько дней.

