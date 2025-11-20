Хинштейн раскритиковал памятник Куряночке и объявил голосование

Губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал проекты памятника Куряночке и предложил жителям проголосовать за внешний вид будущей скульптуры. Соответствующий опрос он опубликовал в своем Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что большинство жителей региона остались недовольны проектами статуи, которые показали раньше. «Согласен с людьми: большинство проектов явно не до конца проработаны, особенно лица. Поэтому предлагаю запустить голосование повторно, с доработанными проектами», — написал глава региона.

Губернатор напомнил, что бронзовую Куряночку установят на площади перед одноименным торговым центром на улице Дзержинского. Расходы возьмет на себя подрядчик, занимающийся благоустройством площади. Таким образом компания компенсирует срыв сроков окончания работ.

