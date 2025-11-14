В российском городе показали удивительный результат реставрации легендарного памятника

Памятник клавиатуре в Екатеринбурге остался грязным после реставрации

Легендарный памятник клавиатуре в Екатеринбурге оказался грязным после реставрации. Кадрами с обновленным арт-объектом поделился Telegram-канал Ural Mash.

Памятник представляет собой большие клавиши белого цвета. Компания «Атомстройкомплекс» занималась реставрацией объекта на протяжении месяца. Застройщик собрал средства для проведения работ с местных жителей, продавая им мерч с паттернами зданий города.

Сейчас на клавишах видна облезшая белая краска и грязь, которая особенно заметна после дождя.

