Иван Добронравов рассказал о ссорах с братом

Иван Добронравов признался, что долгое время конфликтовал с братом Виктором

Российский актер Иван Добронравов откровенно рассказал о ссорах с братом Виктором. Об этом он сообщил в интервью изданию «Атмосфера».

«У нас был долгий конфликтный период во время моего пубертата, даже в момент поступления наши отношения непросто складывались, были прямо баталии. Но нас учили, что в основе всего — любовь», — сказал Добронравов.

Он уточнил, что сейчас между ними полное взаимопонимание. «Недавно заехал к нему, мы проговорили всю ночь, не замечая времени», — заявил он.

