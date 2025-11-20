Культура
23:25, 20 ноября 2025Культура

Иван Добронравов рассказал о ссорах с братом

Иван Добронравов признался, что долгое время конфликтовал с братом Виктором
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Иван Добронравов откровенно рассказал о ссорах с братом Виктором. Об этом он сообщил в интервью изданию «Атмосфера».

«У нас был долгий конфликтный период во время моего пубертата, даже в момент поступления наши отношения непросто складывались, были прямо баталии. Но нас учили, что в основе всего — любовь», — сказал Добронравов.

Он уточнил, что сейчас между ними полное взаимопонимание. «Недавно заехал к нему, мы проговорили всю ночь, не замечая времени», — заявил он.

Ранее стало известно, что Добронравов похвалил одно изменение, произошедшее в Москве за последние годы.

