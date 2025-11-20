Путешествия
05:08, 20 ноября 2025Путешествия

Из-за мощного пожара на железной дороге в России задержаны 10 пассажирских поездов

После пожара на перегоне Шамары-Кордон задержаны 10 пассажирских поездов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПожары в России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

10 пассажирских поездов задерживаются из-за возгорания железнодорожных цистерн на перегоне Шамары-Кордон в Свердловской области. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК) в своем Telegram-канале.

После мощного пожара было принято решение изменить маршруты поездов, они проследуют через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь соответственно. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннее содействие пассажирам.

Возгорание произошло вечером 19 ноября в хвостовой части грузового состава. К месту происшествия были направлены два пожарных поезда. Очевидцы сняли полыхающие цистерны на видео, на кадрах видно, что пожар перекрыл пути и распространился в сторону леса. Огонь удалось потушить лишь ночью 20 ноября.

