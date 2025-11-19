Мощный пожар на железной дороге в России сняли на видео

На границе Пермского края и Свердловской области загорелись вагоны-цистерны

На железнодорожном перегоне Шамары – Кордон на границе Пермского края и Свердловской области загорелись два вагона-цистерны. Об этом сообщил новостной канал Свердловской железной дороги в Telegram.

Возгорание произошло вечером 19 ноября в хвостовой части грузового состава. К месту происшествия направлены два пожарных поезда. Движение на перегоне приостановлено. Причины инцидента выясняются. Информация о пострадавших не поступала.

Очевидцы сняли полыхающие цистерны на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах сложно определить точное число загоревшихся вагонов, однако видно, что пожар перекрыл пути и распространился в сторону леса.

Ранее в Смоленской области грузовой поезд врезался в выехавший на переезд большегруз. В результате начался пожар, при котором пострадали приехавшие на вызов сотрудники экстренных служб и машинисты поезда. Водителя фуры спасти не смогли.