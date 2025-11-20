Каждый третий россиянин готов взять кредит ради проведения праздника «с размахом»

«Выберу.ру»: Каждый третий россиянин готов взять кредит для проведения праздника

Каждый третий россиянин готов взять кредит, чтобы отметить праздник «с размахом». Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-психотерапии «Ясно» и финансового маркетплейса «Выберу.ру», которое попало в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что для большинства респондентов (39 процентов) проведения торжества на деньги в кредит является крайней мерой, однако 32 процента опрошенных оценивают займ в сопоставлении с важностью праздника. Так, если праздник для них масштабный и ценный, то кредит станет вполне разумным финансовым решением.

При этом о последствиях задумываются лишь 49 процентов — для 51 процента россиян долговые обязательства воспринимаются чем-то отдаленным, относящемся к будущему, когда праздник уже закончится. По данным аналитиков, в момент, когда участники опроса только берут займ, они испытывают положительные эмоции, чувствуя предвкушение и облегчение.

Но скорый приток таких чувств обычно быстро сходит на нет: более чем у 40 процентов опрошенных возникает тревожность за предстоящие последствия, а у 17 процентов из них тревога становится настолько сильной, что перекрывает положительные эмоции от праздника.

Ранее стало известно, что средний размер кредита на покупку автомобиля вырос.