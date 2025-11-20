Китай довел до максимума потребление российского энергоносителя

SCMP: Поставки российского СПГ в Китай достигли исторического максимума

Потребление Китаем российского сжиженного природного газа (СПГ) в октябре достигло исторического максимума. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на данные таможни КНР.

Причиной такой динамики называют, с одной стороны, западные санкции, а с другой — сниженные цены на этот энергоноситель.

Как пишет SCMP, поставки российского СПГ на китайский рынок подскочили на 76,7 процента в годовом исчислении до 1,3 миллиона тонн. Отмечается, что это впервые, когда ежемесячные объемы поставок этого энергоносителя через северную границу превысили миллион тонн. Российский СПГ составил 22,5 процента от общего объема импорта Китая. Год назад речь шла об 11,4 процента. В месячном выражении октябрьские поставки выросли на 33,1 процента.

Вместе с тем за первые девять месяцев 2025 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа из России в Китай сократились на 6,58 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го.