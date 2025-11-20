Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:10, 20 ноября 2025Экономика

Китай довел до максимума потребление российского энергоносителя

SCMP: Поставки российского СПГ в Китай достигли исторического максимума
Кирилл Луцюк

Фото: Stringer / Reuters

Потребление Китаем российского сжиженного природного газа (СПГ) в октябре достигло исторического максимума. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на данные таможни КНР.

Причиной такой динамики называют, с одной стороны, западные санкции, а с другой — сниженные цены на этот энергоноситель.

Как пишет SCMP, поставки российского СПГ на китайский рынок подскочили на 76,7 процента в годовом исчислении до 1,3 миллиона тонн. Отмечается, что это впервые, когда ежемесячные объемы поставок этого энергоносителя через северную границу превысили миллион тонн. Российский СПГ составил 22,5 процента от общего объема импорта Китая. Год назад речь шла об 11,4 процента. В месячном выражении октябрьские поставки выросли на 33,1 процента.

Вместе с тем за первые девять месяцев 2025 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа из России в Китай сократились на 6,58 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уберут и тебя». Лукашенко предупредил Зеленского, что Запад может отстранить его от власти

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Москвичей предупредили об опасности

    Эксперту шоу Соловьева стало плохо в Москве

    Диабет неожиданно связали с риском развития опасного рака

    Госдума приняла закон о повышении налогов для букмекеров в 60 раз

    В США рассказали о попытках Украины втянуть НАТО в конфликт

    Минобороны сообщило о занятии одного из районов Покровска

    Невеста пошла к алтарю в костюме динозавра и сорвала овации

    Захарова уличила Каллас в желании «подтереть» за украинским подопечным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости