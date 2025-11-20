Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:19, 20 ноября 2025Экономика

Китай заметно сократил закупки одного вида российского топлива

РИА Новости: Поставки сжиженного природного газа из России в КНР упали на 6,58 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

За первые девять месяцев 2025 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай сократились на 6,58 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном снижении экспорта этого вида топлива в азиатскую страну сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За отчетный период отечественные поставщики отгрузили в Китай в общей сложности 6,286 миллиона тонн СПГ. Для сравнения, в январе-сентябре прошлого года показатель составил 6,722 миллиона. Таким образом, в годовом выражении экспорт просел примерно на 436 тысяч тонн.

В денежном выражении экспорт российского СПГ в КНР упал в еще большей степени — на 14,28 процента, до 3,44 миллиарда долларов. За тот же период 2024 года отечественные поставщики получили за отгрузку топлива в азиатскую страну 4,013 миллиарда. За год показатель сократился на 573 миллиона долларов.

По итогам 2024-го совокупные объемы поставок российского СПГ в Китай достигли 8,3 миллиона тонн. В 2025-м экспорт начал сокращаться на фоне усиления санкционного контроля со стороны западных стран. На этом фоне одному из крупнейших отечественных экспортеров — компании «Новатэк» — пришлось делать для покупателей из КНР огромную скидку, утверждало агентство Reuters. Дисконт в размере 30-40 процентов был необходим для поддержки спроса азиатской страны на топливо с подсанкционного проекта «Арктик СПГ-2».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине решили отвергнуть новый мирный план США. Что не устраивает политиков в Киеве и Европе?

    На Западе заявили о приближающим окончание конфликта на Украине событии

    Дочь экс-главы ЮАР связали с вербовкой бойцов для отправки на Украину

    В российском аэропорту «оживили» иностранную технику

    Раскрыты подробности о ядах в пиве для офицера Минобороны

    Обманчивый силуэт волка привел российского охотника к уголовному делу

    Губернатор раскрыл подробности ночной атаки на Воронежскую область

    Известный украинский комик раскрыл отношение к живущим в России коллегам

    15-летняя королева красоты попала в смертельную аварию

    Перевод почти 400 тысяч рублей на чужой счет обернулся для россиянки 16 годами колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости