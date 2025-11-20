Культовый роман Кинга начали изымать в России

Роман Стивена Кинга «Оно» начали изымать из продажи в российских магазинах

Роман американского писателя Стивена Кинга «Оно» начали снимать с продажи в российских маркетплейсах и книжных магазинах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

По информации источника, продукция «может быть запрещена на территории Российской Федерации или нарушать правила площадки». На данный момент русскоязычную версию книги почти невозможно найти в онлайн-магазинах. Также наблюдается дефицит и с печатной версией: в Новосибирске, например, произведение убрали с полок якобы «по предписанию».

«Wildberries не допускает к продаже продукцию, запрещенную в РФ. По результатам внутренней проверки витрины маркетплейса указанной продукции обнаружено не было», — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее стало известно, что писатель Стивен Кинг заявил, что вероятное избрание президента США Дональда Трампа на третий срок стало бы наихудшим сценарием развития событий.