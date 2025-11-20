Лепс рассказал о своем прекоматозном состоянии

Григорий Лепс заявил, что несколько раз находился в прекоматозном состоянии

Певец Григорий Лепс заявил, что дважды был в прекоматозном состоянии из-за проблем со здоровьем. Его слова передает издание «Минская правда».

Народный артист России признался, что находился на грани смерти, но врачи спасали ему жизнь.

«У меня были два прекоматозных состояния, две реанимации. Но Бог решил, что я пока нужен здесь. Завтра решит по-другому — меня не будет», — сообщил Лепс.

Также Григорий пояснил, что нерационально распоряжается своим голосом и не бережет себя. У него было четыре операции под общей анестезией на голосовые связки.

