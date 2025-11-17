SHAMAN высказался об отношениях Лепса с молодой невестой

Певец SHAMAN пожелал счастья Григорию Лепсу и его молодой невесте Авроре Кибе

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, высказался об отношениях артиста Григория Лепса и его молодой невесты Авроры Кибы. Об этом он сообщил в программе «Судьба человека».

Известно, что Дронов долгое время дружит с Лепсом и полностью поддерживает его выбор. Также он пожелал паре удачи.

«Мы с Григорием общаемся, я все это вижу. Могу только пожелать им счастья и крепкого союза», — сказал Ярослав.

Ранее стало известно, что исполнитель хита «Я русский» женился на главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Церемония прошла в ЗАГСе Донецка.