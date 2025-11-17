Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:54, 17 ноября 2025Культура

SHAMAN высказался об отношениях Лепса с молодой невестой

Певец SHAMAN пожелал счастья Григорию Лепсу и его молодой невесте Авроре Кибе
Андрей Шеньшаков

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, высказался об отношениях артиста Григория Лепса и его молодой невесты Авроры Кибы. Об этом он сообщил в программе «Судьба человека».

Известно, что Дронов долгое время дружит с Лепсом и полностью поддерживает его выбор. Также он пожелал паре удачи.

«Мы с Григорием общаемся, я все это вижу. Могу только пожелать им счастья и крепкого союза», — сказал Ярослав.

Ранее стало известно, что исполнитель хита «Я русский» женился на главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Церемония прошла в ЗАГСе Донецка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве отреагировали на сведения о побеге Умерова из страны

    Глава МИД Венгрии пригрозил Зеленскому за слова о нефти из России

    Лавров рассказал о новом саммите с участием России

    Отправившему в «Бессмертный полк» данные нациста вынесли приговор в России

    Курящих людей предупредили о проблемах со здоровьем у всех членов семьи

    Лавров начал переговоры с коллегой из Индии

    Пассажир описал турбулентность при посадке словами «весь салон был наполнен рвотой»

    На заправках в одной стране перестали принимать карты из-за санкций против «Лукойла»

    Жители российского города пожаловались на мусорный коллапс

    Игрок поставил на неудачу сборной России и выиграл 3,5 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости