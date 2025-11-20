Интернет и СМИ
04:15, 20 ноября 2025Интернет и СМИ

Мальчик нашел неожиданный способ избавляться от экскрементов и испортил жизнь соседям

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ph.Kovalenko.R / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником AFatherStill рассказал, как в детстве стал источником проблем для соседей, живущих через забор от дома его дедущки и бабушки. По его словам, в 11-летнем возрасте его заставляли убирать во дворе экскременты трех живших с ними лабрадоров.

«Дедушка поручил мне не только убирать экскременты, но и стричь газон. Я решил, что смогу сэкономить время, просто "выкашивая" кучи дерьма. Оказалось, что если косить большие, свежие собачьи экскременты, они превращаются во влажный коричневый туман. Увидев меня за этим занятием, бабушка и дедушка положили этому конец», — написал автор.

Тогда ребенок нашел другой выход. Он нашел бабушкину лопату и, когда его родственники уходили из дома, словно катапультой перебрасывал экскременты за забор на соседскую крышу. По его словам, соседи «все равно были придурками», а потому угрызений совести он не испытывал.

«Однажды я несколько недель не занимался домашними делами. Дедушка разозлился и потребовал, чтобы я очистил двор. Но я очень торопился — бабушка с дедушкой уехали, а друзья ждали меня на улице. Я не посмотрел, дома ли соседи, и не прицелился. Я просто начал быстро метать какашки через забор. После нескольких запусков я замер: люди кричали, визжали и ругались. Оказалось, что наши соседи устроили вечеринку на заднем дворе, целая куча народу жарила шашлыки, а я только что забросал все вокруг собачьим дерьмом», — рассказал о своем провале автор.

Тем не менее из этой истории ему удалось выйти практически без потерь: дедушка не стал ругать его вовсе, а бабушка лишь строго отчитала.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как отомстила женщине, затравившей всех владельцев собак в подъезде. По словам девушки, соседка нередко пыталась причинять боль животным, однако найти на нее управу другие жильцы не могли.

