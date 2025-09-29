Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 29 сентября 2025Интернет и СМИ

Девушка грязно отомстила ненавидящей собак соседке

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ANASTASIIAKU / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Legalnerd-7991 рассказала о том, как отомстила женщине, затравившей всех владельцев собак в подъезде. По словам девушки, соседка нередка пыталась причинять боль животным, однако найти на нее управу другие жильцы не могли.

«Мой лабрадор подхватил какую-то инфекцию и ему приходилось принимать много лекарств, из-за которых он очень часто начал ходить в туалет. Я выходила вместе с ним на улицу буквально каждый час несколько дней подряд. Я живу на 34 этаже, а потому точно не собиралась ходить пешком по лестнице, чтобы вывести собаку», — рассказала автор.

Спускаясь в лифте на очередную прогулку с животным, девушка столкнулась с той самой соседкой, стоявшей на своем этаже. Она потребовала, чтобы автор вышла из лифта с животным и поехала на следующем, мотивировав это своей фобией, однако рассказчица отказалась. Тогда соседка попыталась грубо схватить лабрадора, но девушка встала между ней и своей собакой, чтобы защитить питомца. Позднее, во время прогулки, на нее снизошло озарение.

«Я решила привязывать пакеты с какашками к ее дверной ручке или класть их на коврик перед дверью, чтобы она не пыталась больше хватать мою собаку и причинять боль другим животным. Я знаю, что это неправильно, но мне все равно — к восьми утра следующего дня на ее входной двери висели десять дымящихся пакетов с какашками», — рассказала девушка о своей мести.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о необычной мести соседу. Тот позволял своей собаке, золотистому ретриверу по кличке Дюк, испражняться на участке автора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Молдавии прошли парламентские выборы. Кто лидирует и что происходило на участках в России и Приднестровье?

    В стране Евросоюза нашли крупное месторождение газа

    Россиянам напомнили об уплате налога за подарки

    Мужчину задержали из-за экстремальной порнографии с участием рыбы

    Плюс-сайз-звезда «Эйфории» без бюстгальтера снялась в наряде с глубоким декольте

    Девушка грязно отомстила ненавидящей собак соседке

    В российском регионе силы ПВО сбили четыре беспилотника

    ВСУ за сутки ни разу не обстреляли ДНР

    В Кремле высказались о сигналах из Киева о возобновлении переговоров

    Дания подняла над Балтикой истребитель на фоне сообщений о беспилотниках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости