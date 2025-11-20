Бывший СССР
Марочко рассказал о переходе под контроль части «форпоста Российской империи»

Марочко: ВС России взяли под контроль 15 процентов Северска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль 15 процентов Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«По предварительным подсчетам, под полный контроль ВС РФ перешло около 15 процентов населенного пункта. На данный момент идут ожесточенные городские бои», — рассказал он.

Марочко отмечает попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) стабилизировать обстановку в районе города.

В октябре Андрей Марочко называл Северск сложным населенным пунктом по причине того, что изначально населенный пункт строился «как форпост еще во времена Российской империи». По его словам, там расположено большое количество стратегических высот на территории, подконтрольных ВСУ.

    Все новости