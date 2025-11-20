Силовые структуры
Мать российского криминального авторитета упала в обморок на суде по его делу

Мать положенца Марселя Махачкалинского упала в обморок, услышав приговор сыну
Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Мать Марселя Гасанова, известного в преступном мире как Марсель Махачкалинский или Марс, упала в обморок в здании Свердловского областного суда. Сегодня там вынесли приговор ее сыну. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на своего корреспондента.

По сведениям издания, женщина услышала 13-летний приговор, заплакала и попыталась прорваться к клетке, в которой сидел Гасанов. Она кричала, что дело заказное, а ее сын невиновен. Приставам пришлось выводить мать криминального авторитета силой — в коридоре она лишилась чувств и упала в обморок. Ей вызвали скорую.

Суд огласил приговор в отношении 34-летнего Марселя Махачкалинского в четверг, 20 ноября. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и оскорблении сотрудника при исполнении. По данным следствия, в 2024 году осужденный был наделен лидерами преступного мира статусом положенца, благодаря чему распространял на территории региона преступные традиции.

За свои преступления мужчина получил 13 лет колонии. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статьям о разбое и незаконном обороте оружия.

