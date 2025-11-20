Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:26, 20 ноября 2025Силовые структуры

Российский криминальный авторитет Марс сел за статус положенца

В Свердловской области 13 лет дали положенцу Марселю Махачкалинскому
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Свердловской области к 13 годам колонии приговорили 34-летнего ранее судимого гражданина, признанного виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и оскорблении сотрудника при исполнении. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, в 2024 году осужденный был наделен лидерами преступного мира статусом положенца, благодаря которому распространял преступные традиции, контролировал деятельность криминальных структур на территории региона. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет о Марселе Гасанове, известном в преступном мире как Марсель Махачкалинский, или Марс.

По словам начальника пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статьям «Разбой» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». После освобождения из мест лишения свободы он убыл в Дагестан, но вскоре вернулся на постоянное место жительства в Екатеринбург и продолжил противоправную деятельность.

Ранее сообщалось, что Виталий Тоакэ, которому вменяется занятие высшего положения в преступной иерархии, отрицает вменяемый криминальный статус.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас об этом не проинформировали». Европа бьет тревогу из-за нового плана США по Украине. Какой пункт особенно всех взволновал?

    SHAMAN раскрыл подробности предложения руки и сердца Мизулиной

    Глава дипломатии ЕС высказалась о плане США по Украине

    Обнаружен скрытый фактор болезни Альцгеймера

    Новая хозяйка сброшенной с обрыва в Крыму кошки Муси рассказала о ее состоянии

    Росгвардейцы уничтожили пункт управления дронами ВСУ на территории Украины

    Передачу Донбасса России предложили осуществить по схеме «деньги за землю»

    В Москве выпал «декоративный снег»

    Важнейшая отрасль в России столкнулась с нехваткой работников

    Врачи приняли расслоение аорты у 47-летней женщины за повышенное газообразование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости