Российский криминальный авторитет Марс сел за статус положенца

В Свердловской области 13 лет дали положенцу Марселю Махачкалинскому

В Свердловской области к 13 годам колонии приговорили 34-летнего ранее судимого гражданина, признанного виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и оскорблении сотрудника при исполнении. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, в 2024 году осужденный был наделен лидерами преступного мира статусом положенца, благодаря которому распространял преступные традиции, контролировал деятельность криминальных структур на территории региона. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет о Марселе Гасанове, известном в преступном мире как Марсель Махачкалинский, или Марс.

По словам начальника пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статьям «Разбой» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». После освобождения из мест лишения свободы он убыл в Дагестан, но вскоре вернулся на постоянное место жительства в Екатеринбург и продолжил противоправную деятельность.

