Мерца назвали сыном Гитлера, мерзавцем и нацистом

Bild: Канцлера Германии Мерца обозвали сыном Гитлера, мерзавцем и нацистом

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс опубликовал в соцсети Х гневный пост о канцлере Германии Фридрихе Мерце после его высказываний о бразильском городе Белен-ду-Пара. Об этом сообщает Bild.

Политик назвал главу ФРГ «сыном Гитлера», «мерзавцем» и «нацистом». Вскоре он удалил этот пост и написал вместо него: «Это был мой способ сегодня выпустить пар. Оставайтесь спокойными в МИДе. Да здравствует дружба между Бразилией и Германией».

Ранее во время выступления в Берлине канцлер заявил, что его пул журналистов был рад вернуться в «прекрасную» Германию из бразильского города Белен-ду-Пара, где проходила Климатическая конференция ООН.

Как отмечает Bloomberg, фраза Мерца была воспринята как критика города и вызвала негодование в Бразилии.

Однако, по словам представителя немецкого правительства Штефана Корнелиуса, данное высказывание не содержит в себе элементов дискриминации. «Замечание, по сути, относилось к желанию делегации после очень утомительного ночного перелета и длинного дня в Белене отправиться в обратный путь», — объяснил он.