Мерц отказался извиняться за возмутившее бразильцев высказывание

Мерц не стал извиняться за фразу о возвращении в прекрасную Германию из Бразилии

Канцлер Германии Фридрих Мерц не будет извиняться за свое высказывание, вызвавшее возмущение в Бразилии. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, чьи слова приводит РИА Новости.

Во время выступления в Берлине канцлер заявил, что его пул журналистов был рад вернуться в «прекрасную» Германию из бразильского города Белен-ду-Пара, где проходит Климатическая конференция ООН.

Как отмечает Bloomberg, фраза Мерца была воспринята как критика города и вызвала негодование в Бразилии.

Однако, по словам Корнелиуса, данное высказывание не содержит в себе элементов дискриминации. «Замечание по сути относилось к желанию делегации после очень утомительного ночного перелета и длинного дня в Белене отправиться в обратный путь», — объяснил он.

Ранее Мерца предупредили о заканчивающемся у немцев терпении из-за его неспособности решить ключевые вопросы, стоящие перед страной. По мнению Bloomberg, правительство политика может постичь та же участь, что и кабинет его предшественника Олафа Шольца, который не доработал до конца срока.