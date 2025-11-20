Бывший СССР
11:14, 20 ноября 2025Бывший СССР

МИД Молдавии высказался об отмене нейтралитета из-за танков у границ

Глава МИД Молдавии предложил обсудить ценность нейтралитета республики
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой предложил обсудить вопрос нейтралитета республики «из-за танков у границ». Его слова передает Point.md.

«В настоящее время большинство граждан Республики Молдова по-прежнему видят ценность в нейтралитете. Я считаю, что танки вряд ли будут учитывать этот аспект на границе нейтральной страны», — заявил Попшой.

По его словам, республике стоит обсудить, в какой мере нейтралитет является ценностью в обеспечении безопасности, а большинство граждан страны, по его мнению, считают НАТО злом якобы «из-за российской пропаганды».

Ранее Молдавия получила от Израиля по скрытому контракту самоходную артиллерийскую установку (САУ) ATMOS. На видео демонстрируется артиллерийская батарея из четырех самоходок вместе с машиной управления. Власти Молдавии пока не комментировали приобретение орудия.

