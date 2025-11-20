Минобороны отчиталось о сбитых за ночь над Россией беспилотниках ВСУ

Минобороны: За ночь над регионами России удалось сбить 65 беспилотников ВСУ

За минувшую ночь над регионами России удалось сбить 65 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом отчиталось Минобороны, передает ТАСС.

Больше всего дронов — 18 — было сбито над Воронежской областью, пояснили в ведомстве.

Еще 16 беспилотников ликвидировали над Рязанской областью. 14 дронов перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области, 7 — над Тульской, 4 — над Брянской, 3 — над Липецкой, 2 — над Тамбовской и 1 — над территорией Крыма.

Других подробностей в Минобороны не привели.

До этого наводчик-оператор танка Илья Кибардин рассказал, что ВСУ в Красноармейске ослабевают, скоро их додавят.

Он подчеркнул, что у противника стало намного меньше беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).