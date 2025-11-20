Минобороны отчиталось о сбитых за ночь над Россией беспилотниках ВСУ

За минувшую ночь над регионами России удалось сбить 65 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом отчиталось Минобороны, передает ТАСС.
Больше всего дронов — 18 — было сбито над Воронежской областью, пояснили в ведомстве.
Еще 16 беспилотников ликвидировали над Рязанской областью. 14 дронов перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области, 7 — над Тульской, 4 — над Брянской, 3 — над Липецкой, 2 — над Тамбовской и 1 — над территорией Крыма.
Других подробностей в Минобороны не привели.
До этого наводчик-оператор танка Илья Кибардин рассказал, что ВСУ в Красноармейске ослабевают, скоро их додавят.
Он подчеркнул, что у противника стало намного меньше беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).