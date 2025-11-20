Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:22, 20 ноября 2025Россия

Минобороны отчиталось о сбитых за ночь над Россией беспилотниках ВСУ

Минобороны: За ночь над регионами России удалось сбить 65 беспилотников ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

За минувшую ночь над регионами России удалось сбить 65 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом отчиталось Минобороны, передает ТАСС.

Больше всего дронов — 18 — было сбито над Воронежской областью, пояснили в ведомстве.

Еще 16 беспилотников ликвидировали над Рязанской областью. 14 дронов перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области, 7 — над Тульской, 4 — над Брянской, 3 — над Липецкой, 2 — над Тамбовской и 1 — над территорией Крыма.

Других подробностей в Минобороны не привели.

До этого наводчик-оператор танка Илья Кибардин рассказал, что ВСУ в Красноармейске ослабевают, скоро их додавят.

Он подчеркнул, что у противника стало намного меньше беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    К Европе обратились с вопросом из-за заявлений о войне с Россией

    Раскрыт вызвавший тревогу европейских союзников пункт плана США по Украине

    Госсекретарь США предупредил о трудных уступках в рамках нового плана по Украине

    ФСБ задержала жителя ДНР за попытку подмешать офицеру Минобороны яд в пиво

    «Самая сексуальная спортсменка мира» снялась в застегнутом на три пуговицы коротком жилете

    Порностудию с двухлетними детьми накрыли в российском городе

    В российском регионе взорвалась котельная

    Страна НАТО заметно нарастила поставки вина в Россию

    План Трампа по Украине сравнили с предложениями Путина на Аляске

    Глава Airbus заявил о необходимости разместить в Европе тактическое ядерное оружие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости