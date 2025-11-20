Бывший СССР
Минобороны показало взятый армией России район Красноармейска

Минобороны показало взятый ВС России район Шахтерский в Красноармейске
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы (ВС) России взяли район Шахтерский в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Видео показало Минобороны России в Telegram.

«На кадрах бойцы группировки войск "Центр" свободно перемещаются по освобожденному микрорайону Шахтерский города Красноармейска Донецкой народной республики», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что российские военные оказывают мирным жителям Красноармейска медицинскую помощь. Они также предоставляют медикаменты, продовольствие и возможность эвакуироваться в пункт временного размещения.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ в Красноармейске попали в окружение. По словам пленного украинского военного, они не заметили этого.

