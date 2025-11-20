Россия
Мирный житель попал в больницу после удара ВСУ по российскому региону

Гладков: ВСУ ударили по Белгородской области, пострадал мирный житель
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Украинские войска нанесли новый удар по мирному населению Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

В Шебекинском округа дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Ранение получил водитель, у него повреждены плечо и нога, также у россиянина диагностирована минно-взрывная травма.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. В районной больнице ему оказывают всю необходимую помощь, подчеркнул губернатор.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область, нередко выбирая в качестве целей объекты гражданской инфраструктуры, машины и жилища мирных жителей. Так, вечером 18 ноября беспилотник взорвался по дворе частного дома в селе Посохово, в результате чего была перебита газовая труба.

