21:50, 18 ноября 2025Россия

Дроны ВСУ атаковали российский регион

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадавших нет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали четыре муниципалитета Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в селе Посохово дрон взорвался во дворе частного дома. В результате были выбиты окна, поврежден фронтон и перебита газовая труба.

«Вблизи хутора Гаевка Волоконовского округа FPV-дрон ударил по машине на парковке предприятия — транспортное средство получило повреждения», — написал Гладков.

Ранее на территории Донецкой народной республики ввели режим чрезвычайной ситуации из-за значительного повреждения Зуевской и Старобешевской теплоэлектростанций после атаки дронов ВСУ.

