Дроны ВСУ атаковали российский регион

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадавших нет

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали четыре муниципалитета Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в селе Посохово дрон взорвался во дворе частного дома. В результате были выбиты окна, поврежден фронтон и перебита газовая труба.

«Вблизи хутора Гаевка Волоконовского округа FPV-дрон ударил по машине на парковке предприятия — транспортное средство получило повреждения», — написал Гладков.

Ранее на территории Донецкой народной республики ввели режим чрезвычайной ситуации из-за значительного повреждения Зуевской и Старобешевской теплоэлектростанций после атаки дронов ВСУ.