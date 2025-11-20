Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:04, 20 ноября 2025Экономика

Мировой торговле спрогнозировали кардинальные изменения из-за Трампа

Глава FedEx Субраманиам: Торговля станет более региональной из-за пошлин Трампа
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетПошлины США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Мировая торговля столкнется с кардинальными изменениями на фоне повышенных импортных пошлин США и отмены льготного режима для товаров малой стоимости. Такой прогноз дал глава американской логистической компании FedEx Радж Субраманиам. Его слова приводит Blomberg.

Трансформация затронет глобальную систему грузовых перевозок — она станет носить более региональный характер, отметил руководитель гиганта индустрии. В результате в мировой торговле будет формироваться «новое равновесие», полагает Субраманиам. «Глобальные цепочки поставок становятся более региональными по своей природе», — констатировал управленец.

Кардинальные изменения будут долгосрочными, в результате чего сформируется новая региональная модель логистики. Глобальная промышленная экономика не сразу адаптируется к резкой трансформации системы грузовых перевозок. «Но как только это произойдет, вернуться к прежней модели будет уже сложно», — резюмировал Субраманиам.

О том, что влияние повышенных импортных пошлин Трампа на глобальную экономику будет отложенным, ранее заявляла в том числе глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. По ее мнению, активное воздействие на мировую торговлю начнется в следующем году, тогда же начнет постепенно формироваться акцент стран на региональную или двустороннюю кооперацию. Особую угрозу для глобального ВВП, отмечали в Международном валютном фонде (МВФ), будет представлять полноценная торговая война между США и Китаем. В этом случае глобальная экономика рискует сократиться на 7 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    16-летние россиянки втайне от родителей едут на вечеринки с шейхами в Дубай. Они продают свою девственность за сотни тысяч рублей

    Армия России заняла Веселое

    ВСУ попытались прорвать окружение в Харьковской области

    Армия России уничтожила пусковые установки HIMARS

    Мать российского криминального авторитета упала в обморок на суде по его делу

    Трамп обрушил поставки одного из ключевых экспортных товаров Швейцарии

    Малышева похвалила изобретение индийских ученых против воняющей обуви

    В России высказались о новых «сокрушительных санкциях» США

    В Африке обратились к Путину, Медведеву и Лаврову

    Российские войска нанесли серию ударов по востоку Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости