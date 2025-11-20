В Госдуме оценили идею с заморозкой денег при покупке жилья

Депутат Аксененко: Заморозка денег при покупке жилья решит проблему с аферистами

Практика заморозки средств от продажи квартиры на месяц может стать настоящим спасением от мошенничества. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Замораживание средств в течение 30 дней, как считает депутат, может хотя бы отчасти решить проблему с аферистами. Эффективность такого решения заключается в том, что «воздействие мошенников» не может длиться долго. Как правило, либо сама жертва, либо ее родственники начинают чувствовать неладное уже спустя неделю. Как раз за эту неделю продавец жилья в случае мошенничества сможет обратиться в правоохранительные органы и аннулировать сделку без потерь для покупателя или выселения, объяснил Аксененко.

Есть, однако, у такой стратегии и недостатки. Так, зачастую вслед за продажей одного объекта на вырученные деньги человек покупает другое жилье. Кроме того, многим приходится продавать жилье в срочном порядке из-за переезда либо необходимости оплаты лечения. В таких случаях, как полагает парламентарий, можно предусмотреть особый порядок передачи средств — такая договоренность должна быть принята изначально с согласия обеих сторон. При этом данное условие подразумевает, что участники сделки не смогут ее обжаловать и берут ответственность за любой исход на себя, уточнил Аксененко.

Ранее в Госдуме оценили статистику мошенничеств с квартирами. По мнению депутатов, данные об аферах с жильем в России преувеличены. По словам зампреда комитета нижней палаты парламента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светланы Разворотневой, количество мошенничеств с недвижимостью по всей стране за 2025 год не превышает 135 случаев.