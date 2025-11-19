В Госдуме оценили число мошеннических сделок с недвижимостью

Депутат Разворотнева: Число мошеннических сделок с жильем преувеличено

Доля сделок с недвижимостью, которые впоследствии оспаривают из-за мошенников, преувеличена. Об этом заявила зампред комитета нижней палаты парламента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с «Говорит Москва».

По словам депутата, рынок действительно пострадал от роста сделок с мошенниками, так как теперь покупатели с подозрением относятся ко вторичным квартирам. Однако число случаев оспаривания преувеличено.

«Там три тысячи сделок, там оспариваний восемь... У нас есть данные из МВД, у нас количество мошенничеств, связанных с квартирами, с недвижимостью, по всей России в этом году не превышает 135 случаев. Поэтому этот вопрос, по поводу чего оспаривается сделка, пока вопрос открытый», — пояснила Разворотнева.

Ранее депутаты Госдумы предложили создать специальные страховые фонды для покупателей жилья, чтобы защитить россиян от мошенников.