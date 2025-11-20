Мошенники начали массово продавать билеты на «Щелкунчика»

Депутат Немкин сообщил, что аферисты продают фейковые билеты на «Щелкунчика»

Киберпреступники активизировались в предновогодний период, продавая фальшивые билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Об этом журналистам РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Как отметил парламентарий, сезон перед Новым годом всегда сопровождается повышенным спросом на культурные мероприятия, в том числе и на балет «Щелкунчик», который по традиции становится популярнейшим у зрителей спектаклем. Этим фактом пользуются злоумышленники, разрабатывая фейковые сайты продажи билетов. Мошенники также создают поддельные страницы в соцсетях и рассылки с предложениями, похожие на настоящие.

«Люди в праздничной суете меньше проверяют информацию, что делает их уязвимыми для подобных схем», — предупредил Немкин. Особую опасность в этом смысле представляют сайты-двойники Большого театра и порталы-однодневки, которые копируют все внешние признаки и дизайн известных билетных агрегаторов.

Так, россиян могут завлечь сниженные цены или, наоборот, дорогие билеты на «самые лучшие места». После оплаты люди либо получают недействительные QR-коды, либо не получают ничего вовсе. Депутат отметил, что преступники активно используют алгоритмы таргетированной рекламы, рассылки в мессенджерах и социальные сети — в том числе под видом перепродажи билетов от частных лиц.

«В таких условиях ключевой мерой защиты остается покупка билетов только через официальные ресурсы театров, известные федеральные билетные сервисы и государственные платформы. <...> Театры и культурные учреждения регулярно публикуют списки партнеров, чьи сайты можно считать безопасными», — пояснил Немкин.

Ранее в МВД сообщили, что аферисты пишут россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ. Злоумышленники заявляют, что им якобы необходимо подтвердить персональные данные.

