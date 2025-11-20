Экономика
16:07, 20 ноября 2025Экономика

Москвичам пообещали сложную ситуацию

Синоптик Позднякова: В Москве ожидается ненастная погода
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Погода в столичном регионе в предстоящие дни окажется сложной. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В субботу, 22 ноября, в столице будет облачно. Ожидаются небольшие осадки. Минимальная дневная температура будет колебаться от одного до трех градусов тепла. Температура воздуха будет выше климатической нормы на 2-3 градуса. Воздух будет теплым, но влажным, поэтому погода комфортной не будет.

В воскресенье, 23 ноября, ситуация усложнится. Ночью местами пройдет небольшой снег, который будет чередоваться с мокрым снегом. Столбик термометра опустится ниже нуля. Днем пройдут небольшие осадки, возможны дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем в Москве и по области будет около нуля градусов, выше нормы на 1-1,5 градуса.

В понедельник, 24 ноября, также ожидается довольно сложная синоптическая ситуация. Ожидается снег, температура в течение суток будет около нуля градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать привычной зимней погоды в начале декабря. Он также напомнил, что за последние 30 лет устойчивый снежный покров формировался как в начале второй декады ноября, так и в середине января.

Также Вильфанд заявил, что предстоящая зима в Москве не будет холодной. Средняя температура, как считают в Росгидромете, будет держаться около нормы и выше.

