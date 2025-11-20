Экономика
16:41, 20 ноября 2025Экономика

Москвичам пообещали ледяной дождь

Синоптик Шувалов: 24 ноября москвичей ждет ледяной дождь
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В начале следующей недели Москву может накрыть ледяной дождь. Своим прогнозом с изданием RT поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Погоду в предстоящие выходные метеоролог охарактеризовал как «маловыразительную». Вероятны осадки, но небольшие — в пределах одного-двух миллиметров, отметил Шувалов. Столбики термометров будут держаться у нулевой отметки: днем до плюс двух градусов, а ночью — до минус двух.

В понедельник, 24 ноября, столичных жителей ожидают неблагоприятные осадки. В течение дня они могут меняться — то, снег, то дождь, причем буквально за два часа, предупредил синоптик. Во второй половине дня осадки будут только в виде дождя, а температура поднимется выше нуля. Сильного ветра не предвидится, успокоил Шувалов.

Одновременно осеннюю и зимнюю погоду москвичам пообещала и ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В пятницу и субботу, 21-22 ноября, прогнозируются моросящие дожди.

