Москвичам предсказали прыжок в декабрь

Синоптик Позднякова: Москвичей ждет осенне-зимняя погода

На текущей неделе погода в Москве будет сочетать черты осени и зимы, сообщила «Вечерней Москве» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она пояснила, что влияние на погодные условия окажет атлантический циклон, из-за которого сначала будет тепло, затем похолодает, а давление резко повысится. Поэтому москвичи испытают на себе как октябрьскую, так и декабрьскую погоду.

В четверг, 20 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Дневная температура будет от нуля до плюс двух градусов при слабом ветре. В пятницу и субботу, 21 и 22 ноября, возможны небольшие осадки, преимущественно моросящие.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Новой Москве пошел «декоративный снег».