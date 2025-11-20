В Москве выпал «декоративный снег»

Синоптик Тишковец: В Новой Москве выпал декоративный снег

В Новой Москве пошел «декоративный снег». Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, температура в Москве на главной метеостанции ВДНХ достигла минус 0,4 градуса. При этом по местами на юге и востоке области столбики термометров опустились до минус 4 градусов. Небо полностью покрыто сплошной слоистой облачностью на высоте 540 метров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей Центральной России не ждать привычной зимней погоды в начале декабря.

По словам ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, снег вернется в Москву в понедельник, 24 ноября.