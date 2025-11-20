Мир
21:18, 20 ноября 2025Мир

На Западе рассказали о втягивании союзника Киева в конфликт

Mysl Polska: Киев втягивает Польшу в конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Из-за тяжелого положения Украины на фронте Польшу и другие страны восточного фланга НАТО пытаются втянуть в конфликт с Россией. Об этом сообщает издание Mysl Polska.

«В развязывании такой войны заинтересована Большая тройка (ГерманияВеликобританияФранция) и киевские власти. А вот для таких стран, как Польша, Словакия, Румыния или Венгрия, это смертельная западня», — отмечается в статье.

В статье подчеркивается, что диверсия на железной дороге — еще одно происшествие, которое приближает страну к войне. Автор материала расценивает необоснованные обвинения премьер-министра Польши как поспешные и безрассудные, отмечая, что они могут повлечь за собой серьезные последствия.

Ранее экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен завил, что власти Украины устраивают акты саботажа и провокации на территории стран НАТО для того, чтобы вовлечь альянс в конфликт с Россией. При этом бывший чиновник подчеркнул, что сам альянс не готов к прямому участию в конфликте. В частности, он отметил, что странам НАТО не хватает запасов вооружений, боеспособных подразделений, беспилотников и другого критически важного оборудования, необходимого для развертывания сил на Украине.

