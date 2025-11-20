В США рассказали о попытках Украины втянуть НАТО в конфликт

Брайен: Украина устраивает провокации, чтобы вовлечь НАТО в конфликт

Власти Украины устраивают акты саботажа и провокации на территории стран НАТО для того, чтобы вовлечь альянс в конфликт с Россией. Такое мнение выразил экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен в своей статье на платформе Substack.

«Тем временем Украина делает все возможное, используя свои перегретые спецслужбы, чтобы попытаться создать провокации, которые позволят распространить войну на Европу и спасти украинский режим», — сказано в публикации.

При этом бывший чиновник подчеркнул, что сам альянс не готов к прямому участию в конфликте. В частности, он отметил, что странам НАТО не хватает запасов вооружений, боеспособных подразделений, беспилотников и другого критически важного оборудования, необходимого для развертывания сил на Украине.

17 ноября неизвестные дважды за день устроили в Польше диверсии на железной дороге, которая ведет до границы с Украиной. Сначала это произошло недалеко от города Плавны, а позднее — около станции Мика.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что взрыв на железной дороге в Польше совершили два украинца.