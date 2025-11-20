Бывший СССР
На Зеленского надавят американские генералы

РБК-Украина: Генералы из США склонят Зеленского к миру на условиях России
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Приехавшие 20 ноября в Киев генералы из США склонят президента Украины Владимира Зеленского к миру на условиях России и США. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram со ссылкой на неназванные источники.

«Главной темой разговора будет именно давление на Зеленского, чтобы он принял такую рамочную договоренность.», — рассказывает украинский источник.

По словам собеседника, встреча состоится во второй половине дня. Он еще раз напомнил, что план России и США предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО и возвращение России в мировую экономику.

Ранее газета Financial Times писала, что Украина отвергает план США по урегулированию конфликта. По словам украинских чиновников, предложения почти полностью соответствует «максималистским требованиям Кремля» и без серьезных изменений он не будет реализован на Украине.

