Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:08, 20 ноября 2025МирЭксклюзив

Названа причина утечки в прессу мирного плана США

Американист Дубравский: Утечка мирного плана США в прессу не была случайной
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Zack Frank / Shutterstock / Fotodom

Утечка российско-американского плана по мирному урегулированию на Украине, скорее всего, не была случайной. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал американист, руководитель агентства «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский.

Речь идет о предварительном плане мирного соглашения, разработанном специальным представителем Белого дома Стивом Уиткоффом и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Документ включает в себя такие положения, как признание Крыма и Донбасса со стороны США, сокращение численности Вооруженных сил Украины, официальный статус русского языка на Украине.

Цель утечки, по словам политолога, могла заключаться в давлении на Украину — демонстрации, что США готовы вести переговоры с Россией даже без согласия украинской стороны.

«Вероятно, Дональд Трамп решил, что коррупционный скандал, разгоревшийся в окружении Владимира Зеленского, — это идеальный момент для заключения сделки», — сказал Дубравский.

Что предпримет Украина в такой ситуации, как считает эксперт, предсказать трудно. Он добавил, что в Европейском союзе пока также нет единой позиции насчет американских усилий по урегулированию.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на фоне публикации информации о мирном плане США из 28 пунктов заявил, что Украину «нельзя принуждать к капитуляции». Главное положение, не устраивающее в этой связи Париж, — территориальные уступки со стороны Киева.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уберут и тебя». Лукашенко предупредил Зеленского, что Запад может отстранить его от власти

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Москвичей предупредили об опасности

    Эксперту шоу Соловьева стало плохо в Москве

    Диабет неожиданно связали с риском развития опасного рака

    Госдума приняла закон о повышении налогов для букмекеров в 60 раз

    В США рассказали о попытках Украины втянуть НАТО в конфликт

    Минобороны сообщило о занятии одного из районов Покровска

    Невеста пошла к алтарю в костюме динозавра и сорвала овации

    Захарова уличила Каллас в желании «подтереть» за украинским подопечным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости