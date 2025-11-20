Названа причина утечки в прессу мирного плана США

Американист Дубравский: Утечка мирного плана США в прессу не была случайной

Утечка российско-американского плана по мирному урегулированию на Украине, скорее всего, не была случайной. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал американист, руководитель агентства «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский.

Речь идет о предварительном плане мирного соглашения, разработанном специальным представителем Белого дома Стивом Уиткоффом и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Документ включает в себя такие положения, как признание Крыма и Донбасса со стороны США, сокращение численности Вооруженных сил Украины, официальный статус русского языка на Украине.

Цель утечки, по словам политолога, могла заключаться в давлении на Украину — демонстрации, что США готовы вести переговоры с Россией даже без согласия украинской стороны.

«Вероятно, Дональд Трамп решил, что коррупционный скандал, разгоревшийся в окружении Владимира Зеленского, — это идеальный момент для заключения сделки», — сказал Дубравский.

Что предпримет Украина в такой ситуации, как считает эксперт, предсказать трудно. Он добавил, что в Европейском союзе пока также нет единой позиции насчет американских усилий по урегулированию.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на фоне публикации информации о мирном плане США из 28 пунктов заявил, что Украину «нельзя принуждать к капитуляции». Главное положение, не устраивающее в этой связи Париж, — территориальные уступки со стороны Киева.