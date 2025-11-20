Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:24, 20 ноября 2025Россия

Названо имя нового командующего группировкой «Юг»

Путин: Новым командующим группировкой «Юг» назначен Сергей Медведев
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Кадр видео: Кремль. Новости / Telegram

Новым командующим Южной группировкой («Юг») Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации назначен начальник штаба группировки генерал-лейтенант Сергей Медведев. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин во время совещания в одном из командных пунктов группировки «Запад».

Медведев доложил Верховному главнокомандующему о том, что группировка «Юг» продолжает вести наступательные действия на всех направлениях.

«Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены», — заключил генерал-лейтенант.

До Сергея Медведева Южную группировку возглавлял генерал-лейтенант Александр Санчик, теперь он занимает должность заместителя министра обороны России.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о взятии Купянска под полный контроль ВС России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили о переходе Купянска под контроль России

    Депутат правящей партии Украины отказался приходить на встречу с Зеленским

    Видео со словами Зеленского о признании Крыма российским удалили с сайта

    Герасимов рассказал о состоянии сдающихся в плен военных ВСУ

    В Словакии назвали условие мира на Украине

    Путин назвал число заблокированных батальонов ВСУ в Купянске

    В Белом доме рассказали о настроении министра армии США после встречи с Зеленским

    Бывший футболист сборной России назвал фаворита дерби между ЦСКА и «Спартаком»

    Герасимов сообщил о плане освобождения территории Донбасса и Новороссии

    В Раде дополнили слова Путина о преступлениях руководства Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости