Названо имя нового командующего группировкой «Юг»

Путин: Новым командующим группировкой «Юг» назначен Сергей Медведев

Новым командующим Южной группировкой («Юг») Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации назначен начальник штаба группировки генерал-лейтенант Сергей Медведев. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин во время совещания в одном из командных пунктов группировки «Запад».

Медведев доложил Верховному главнокомандующему о том, что группировка «Юг» продолжает вести наступательные действия на всех направлениях.

«Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены», — заключил генерал-лейтенант.

До Сергея Медведева Южную группировку возглавлял генерал-лейтенант Александр Санчик, теперь он занимает должность заместителя министра обороны России.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о взятии Купянска под полный контроль ВС России.