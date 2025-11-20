Ценности
Обладательницу «Оскара» прозвали в сети королевой мочалок из-за образа на премьере фильма

Мария Винар

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения Мишель Йео посетила красную дорожку фильма «Злая: Навсегда» и рассмешила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

63-летняя обладательница «Оскара» в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Все везде и сразу» вышла в свет в массивном сияющем колье с жемчугом, с короткой стрижкой и нюдовым макияжем. Кроме того, на ней было пышное платье без бретелей желто-неонового цвета. Известно, что данный наряд представлен в дебютной коллекции дизайнера модельера Сары Бертон, который она создала для люксового бренда Givenchy.

Образ знаменитости развеселил поклонников, которые принялись обсуждать его в комментариях под постом. «Неоновая королева мочалок», «Я пытаюсь не быть лишней… И случайно появляюсь, как фея Динь-Динь после взрыва волшебной пыльцы», «Из ее платья вылезли 27 жевунов», «Ее платье похоже на мою швабру», «Обожаю неоново-желтый», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что коллега Йео по фильму «Злая: Навсегда» британская актриса и певица Синтия Эриво вышла в свет без трусов.

