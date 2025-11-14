Ценности
Номинантка на «Оскар» вышла в свет в прозрачном платье без трусов

Британская актриса Синтия Эриво посетила премьеру фильма в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @jasonbolden

Британская актриса и певица Синтия Эриво вышла в свет в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует Page Six.

38-летняя номинантка на премию «Оскар» посетила премьеру фильма «Злая. Часть вторая» в черном платье бренда Vivienne Westwood, которое было оформлено полупрозрачным корсетом и цветочными аппликациями. На правой стороне наряда присутствовала прозрачная вставка, сквозь ткань которой можно заметить, что знаменитость не стала надевать трусы.

Эффектный образ актрисы стилисты дополнили черным широким чокером с атласными лентами и длинными серьгами люксового ювелирного бренда Tiffany & Co.

В октябре сообщалось, что Синтия Эриво в откровенном виде снялась для журнала Harper's Bazaar. Тогда артистка попозировала перед камерой, сидя на стуле в прозрачных черных колготках и с обнаженной грудью.

