Олень расправился с женщиной

В США олень убил хозяйку

В США женщина стала жертвой оленя. Об этом сообщает WTOV9.

Трагический случай произошел в штате Огайо вечером 15 ноября. 52-летнюю Джоди Прогер нашли без признаков жизни в загоне возле ее дома. По предварительной информации, она пошла покормить оленя, которого держала в загоне. По какой-то причине зверь атаковал хозяйку и нанес ей многочисленные травмы рогами.

Прибывшие на вызов полицейские были вынуждены ликвидировать агрессивное животное, однако спасти Прогер не удалось. Представитель шерифа Джеймс Зусак подтвердил, что расследованием инцидента занимаются специалисты из департаментов природных ресурсов и сельского хозяйства штата.

