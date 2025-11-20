Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 20 ноября 2025Из жизни

Олень расправился с женщиной

В США олень убил хозяйку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Matt Gush / Shutterstock / Fotodom

В США женщина стала жертвой оленя. Об этом сообщает WTOV9.

Трагический случай произошел в штате Огайо вечером 15 ноября. 52-летнюю Джоди Прогер нашли без признаков жизни в загоне возле ее дома. По предварительной информации, она пошла покормить оленя, которого держала в загоне. По какой-то причине зверь атаковал хозяйку и нанес ей многочисленные травмы рогами.

Прибывшие на вызов полицейские были вынуждены ликвидировать агрессивное животное, однако спасти Прогер не удалось. Представитель шерифа Джеймс Зусак подтвердил, что расследованием инцидента занимаются специалисты из департаментов природных ресурсов и сельского хозяйства штата.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Ранее сообщалось, что в США «несчастная» корова напала на двух мужчин. Они получили травмы разной степени тяжести: одного доставили в больницу на скорой, а второго пришлось эвакуировать вертолетом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    К Европе обратились с вопросом из-за заявлений о войне с Россией

    На Западе заметили изменение отношения ЕС к Зеленскому

    ВСУ ударили по российскому региону

    На Украине сотрудники ТЦК сбили мужчину с ребенком при попытке мобилизации

    Мошенники начали массово продавать билеты на «Щелкунчика»

    Охранник встретил предвещающего смерть призрака, попытался угнать автомобиль и захлебнулся

    Парень попытался впечатлить родителей своей девушки и оказался в неотложке

    Появился шанс поселиться в доме из популярного американского сериала

    Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах

    Раскрыт еще один пункт нового плана США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости