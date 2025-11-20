Бывший СССР
23:17, 20 ноября 2025

Опубликованы 28 пунктов мирного плана США по Украине

Нардеп Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине президента США Дональда Трампа.

Пункты мирного плана касаются военных договоренностей, экономического блока и восстановления Украины, России в мировой системе, энергетики и спецобъектов.

Среди основных пунктов — получение Украиной гарантии безопасности от США, отказ от вступления в НАТО, сокращение численности армии, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на фоне публикации информации о мирном плане США из 28 пунктов заявил, что Украину «нельзя принуждать к капитуляции». Главное положение, не устраивающее в этой связи Париж, — территориальные уступки со стороны Киева.

