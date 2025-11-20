Путешествия
19:04, 20 ноября 2025Путешествия

Отдыхавший в Таиланде турист спрыгнул со второго этажа после внезапного крика

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: nitinut380 / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавший в Таиланде 45-летний турист внезапно спрыгнул с балкона второго этажа съемной квартиры. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел 18 ноября в Паттайе в кондоминиуме на улице Сои Таппая, 7. Американец Дэниел Траб Уайт бросился из комнаты после внезапного крика. Прибывшие на место происшествия спасатели отметили, что мужчина был дезориентирован и говорил бессвязно, но не пострадал. Его 18-летняя знакомая-таиландка сообщила сотрудникам экстренных служб, что мужчина находился под действием кетамина.

Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Правила въезда в Таиланд в 2025 году:нужна ли россиянам виза
Сотрудники полиции обыскали квартиру и обнаружили среди вещей жителя США каннабис и небольшие пакеты с наркотиками. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хранении запрещенных веществ. Расследование продолжается.

Ранее полуголый турист в Таиланде бросался с ножом на путешественников в отеле. Работник гостиницы не исключил вариант, что турист мог находиться под действием запрещенных веществ.

