Отдыхавший в Таиланде турист спрыгнул со второго этажа после внезапного крика

45-летний турист из США спрыгнул со второго этажа в Таиланде из-за наркотиков

Отдыхавший в Таиланде 45-летний турист внезапно спрыгнул с балкона второго этажа съемной квартиры. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел 18 ноября в Паттайе в кондоминиуме на улице Сои Таппая, 7. Американец Дэниел Траб Уайт бросился из комнаты после внезапного крика. Прибывшие на место происшествия спасатели отметили, что мужчина был дезориентирован и говорил бессвязно, но не пострадал. Его 18-летняя знакомая-таиландка сообщила сотрудникам экстренных служб, что мужчина находился под действием кетамина.

Сотрудники полиции обыскали квартиру и обнаружили среди вещей жителя США каннабис и небольшие пакеты с наркотиками. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хранении запрещенных веществ. Расследование продолжается.

Ранее полуголый турист в Таиланде бросался с ножом на путешественников в отеле. Работник гостиницы не исключил вариант, что турист мог находиться под действием запрещенных веществ.