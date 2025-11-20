Ценности
13:43, 20 ноября 2025Ценности

Отметившая 91-летие модель рассказала о реакции мужа на ее работу

91-летняя модель Хелена Норович рассказала о выговоре от мужа из-за ее работы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Andrzej Marchwinski / Globallookpress.com

Отметившая 91-летие польская модель Хелена Норович рассказала о реакции мужа на ее работу. Интервью с ней приводит журнал Lamode.info.

Известно, что более 50 лет Норович трудилась актрисой, но после 70 лет оставила данную карьеру, а когда польке исполнилось 80, ее фото заметил бренд Bohoboco и пригласил на кастинг. Пенсионерка согласилась и рассказала о съемках мужу, от которого получила выговор.

«Он сказал: "Боже, что ты наделала?" Он боялся, что на меня обрушится волна ненависти и насмешек», — пояснила собеседница издания.

Впоследствии Норович начала сотрудничать с другими польскими марками и стала лицом компании Pantene. В настоящее время она по-прежнему является обладательницей стройной фигуры и садится на шпагат. «[Желаю] оставаться в форме как можно дольше и иметь возможность делать то, что хочу», — заявила она.

В сентябре внешность 75-летней британской супермодели Твигги, прославившейся в 1960-х годах, вызвала споры в сети.

    Все новости