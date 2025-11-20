Пассажиров самолета пришлось эвакуировать после столкновения с другим бортом в США

Fox 8 News: Два самолета United Airlines столкнулись в аэропорту Хьюстона

Пассажиров самолета United Airlines пришлось эвакуировать после его столкновения с другим бортом в аэропорту Хьюстона, США. Об этом сообщает телеканал Fox 8 News.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 18 ноября. Лайнер, собиравшийся вылетать в Кливленд, задел крылом воздушное судно той же авиакомпании, которое направлялось в Орландо. После произошедшего оба самолета вернулись к выходам на посадку. Людей высадили из салонов, никто из них не пострадал.

По данным United Airlines, на борту первого лайнера был 101 пассажир и шесть членов экипажа, а на борту второго — 73 пассажира и шесть членов экипажа.

В сентябре самолет Sukhoi Superjet столкнулся с другим пассажирским бортом на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело.