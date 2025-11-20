Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:10, 20 ноября 2025Путешествия

Пассажиров самолета пришлось эвакуировать после столкновения с другим бортом в США

Fox 8 News: Два самолета United Airlines столкнулись в аэропорту Хьюстона
Алина Черненко

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Пассажиров самолета United Airlines пришлось эвакуировать после его столкновения с другим бортом в аэропорту Хьюстона, США. Об этом сообщает телеканал Fox 8 News.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 18 ноября. Лайнер, собиравшийся вылетать в Кливленд, задел крылом воздушное судно той же авиакомпании, которое направлялось в Орландо. После произошедшего оба самолета вернулись к выходам на посадку. Людей высадили из салонов, никто из них не пострадал.

По данным United Airlines, на борту первого лайнера был 101 пассажир и шесть членов экипажа, а на борту второго — 73 пассажира и шесть членов экипажа.

В сентябре самолет Sukhoi Superjet столкнулся с другим пассажирским бортом на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    16-летние россиянки втайне от родителей едут на вечеринки с шейхами в Дубай. Они продают свою девственность за сотни тысяч рублей

    Армия России заняла Веселое

    ВСУ попытались прорвать окружение в Харьковской области

    Армия России уничтожила пусковые установки HIMARS

    Мать российского криминального авторитета упала в обморок на суде по его делу

    Трамп обрушил поставки одного из ключевых экспортных товаров Швейцарии

    Малышева похвалила изобретение индийских ученых против воняющей обуви

    В России высказались о новых «сокрушительных санкциях» США

    В Африке обратились к Путину, Медведеву и Лаврову

    Российские войска нанесли серию ударов по востоку Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости