Песков раскрыл сроки трибунала над украинскими неонацистами

Песков: Трибунал над украинскими неонацистами начнется после окончания СВО

Трибунал над украинскими неонацистами начнется после окончания специальной военной операции России (СВО). Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Время обвинения и осуждения начнется после завершения СВО», — ответил Песков на вопрос журналистов о возможном трибунале по аналогии с начавшимся 80 лет назад Нюрнбергским процессом.

80 лет назад, 20 ноября 1945 года, началось главное заседание Нюрнбергского процесса — «суд народов», «процесс шести миллионов слов», осудивший главных нацистских преступников, идеологию нацизма и его преступные организации — СС, СД, гестапо.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил девятерых участников украинской группировки «Медведи SS» (признана террористической организацией, запрещена в РФ) к сроку от 17 до 28 лет лишения свободы. Жертвами неонацистов стали более 100 человек.