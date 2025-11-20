Бывший СССР
Песков раскрыл сроки трибунала над украинскими неонацистами

Песков: Трибунал над украинскими неонацистами начнется после окончания СВО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Трибунал над украинскими неонацистами начнется после окончания специальной военной операции России (СВО). Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Время обвинения и осуждения начнется после завершения СВО», — ответил Песков на вопрос журналистов о возможном трибунале по аналогии с начавшимся 80 лет назад Нюрнбергским процессом.

80 лет назад, 20 ноября 1945 года, началось главное заседание Нюрнбергского процесса — «суд народов», «процесс шести миллионов слов», осудивший главных нацистских преступников, идеологию нацизма и его преступные организации — СС, СД, гестапо.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил девятерых участников украинской группировки «Медведи SS» (признана террористической организацией, запрещена в РФ) к сроку от 17 до 28 лет лишения свободы. Жертвами неонацистов стали более 100 человек.

