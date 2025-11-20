Силовые структуры
08:09, 20 ноября 2025Силовые структуры

Похитившего более сотни миллионов рублей росгвардейца оштрафовали на 300 тысяч

В Москве суд приговорил росгвардейца к 4 годам за хищение 119 млн рублей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Московский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего старшего офицера авиационно-технической службы аэродромно-технического обеспечения управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации ГУА Росгвардии Андрея Чернобаева за хищение 119 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС.

Чернобаева также оштрафовали на 300 тысяч рублей. Его признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Дело росгвардейца слушалось в особом порядке, потому что он признал вину и дал показания на соучастников.

По версии следствия, сотрудники нескольких подразделений центрального аппарата Росгвардии и предприниматели создали преступную группу. Силовики помогали бизнесменам заключать государственные контракты на заведомо невыгодных для государства условиях. Например, осужденный организовал поставки в ведомство авиационных комплексов, пожарных машин и иного оборудования по завышенным ценам, похитив более 119 миллионов рублей.

Ранее в Ленинградской области следователи вместе с коллегами из регионального УФСБ задержали бывшего и действующего заместителей главы администрации Тосненского района за аферы с землями для бойцов спецоперации (СВО).

    Все новости